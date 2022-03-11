Окупанти продовжують атакувати ядерні об’єкти України.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко не виключив підготовку росіянами "сирійського сценарію" розвитку подій.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Uaразом.

У цьому контексті Денисенко звернув увагу на поширення росіянами фейків про нібито підготовку Україною "хімічної атаки", які, за словами Зеленського, можуть свідчити про підготовку такої атаки самою країною-агресоркою.

"Протягом останніх трьох тижнів росіяни активно вкидали розповіді, що "біохімічні лабораторії" на території України. На жаль, ми не можемо виключати, що росіяни готують "сирійський сценарій. Тут є два аспекти. Перший – це воєнний, і цим зараз займаються відповідні служби України, щоб зрозуміти, що ми можемо протиставити, як ми будемо протиставляти. Думаю, відповідні структури обов’язково оприлюднять все, що треба знати населенню. З іншого боку, це величезний інформаційний удар, який ми маємо завдавати з усіх точок світу. Тобто, росіяни повинні розуміти, що хімічна атака буде коштувати їм значно більше, ніж просто вторгнення", - сказав Денисенко.

Як писав УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні дезінформацією та провокацією.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю, небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором. Цей твіт для протоколу", - зазначав Кулеба.

Фейки росіян спростував у своєму черговому зверненні й український президент Володимир Зеленський: "Ми адекватні люди. Я Президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення на моїй землі ніхто не розробляє. І увесь світ це знає. Ви це знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь".

Крім того, окупанти продовжують атакувати ядерні об’єкти України. Терористам вже вдалося захопити ЧАЕС і Запорізьку АЕС. У ніч на 11 березня загарбники обстріляли дослідницьку ядерну установку у Харкові.

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