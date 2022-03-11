У Державній інспекції ядерного регулювання напад назвали "актом ядерного тероризму".

Увечері 10 березня російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів", розташованої на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" у Харкові.

Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

"В черговий раз Російська федерація здійснила акт ядерного тероризму!!! ... За попередньою інформацією ЯПУ "Джерело нейтронів" повністю знеструмлено, наявні поверхневі пошкодження будівлі. Цей перелік ушкоджень наразі не є повним. Зараз інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом", - йдеться в повідомленні.

"Джерело нейтронів" призначено для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів. Як повідомляв УНІАН, раніше, 6 березня, установка вже піддавалась бомбардуванню:

було повністю зруйновано підстанцію РУ-0,4 кВ;

пошкоджено кабелі кондиціонерів системи охолодження кластерної галереї лінійного прискорювача електронів;

в деяких місцях з'явилися поверхневі пошкодження основної будівлі установки;

пошкоджено теплотрасу до комплексу будівель та споруд ЯПУ "Джерело нейтронів";

вибито вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

"До початку агресії РФ ЯПУ "Джерело нейтронів" перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24.02.2022 оперативним персоналом ЯПУ "Джерело нейтронів" установку було переведено у глибокий підкритичний стан", - зазначили в Держінспекції.

10 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором". За словами глави МЗС, маніакальність РФ щодо поширення фейків про біологічну та хімічну зброю "викликає глибоку тривогу".

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