У той час про позиції і переміщення української техніки просять не поширювати інформацію в соціальних мережах.

Міністерство внутрішніх справ України звертається до громадян з проханням надсилати будь-яку інформацію, фото та відео з розміщенням ворожої техніки.

"Z-значить"Знищено". Наші хлопці по-своєму трактують маркування на техніці російських окупантів. І нещадно знищують армію, якій у світі "аналогів немає". А для цього їм потрібна ваша допомога. Продовжуйте писати про позиції ворожої техніки та ДРГ в наш офіційний чат-бот",-сказано у зверненні прес-служби МВС.

Інформацію бажано надавати чітку, структуровану і з геолокаціями, радять у відомстві.

"Кожне повідомлення-мінус російський окупант від наших ЗСУ!",- додали в МВС.

Нагадаємо, НАТО активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. У той же час, генеральний секретар Альянсу не збирається більш детально інформувати про цю допомогу, щоб не ускладнити її передачу Україні.

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