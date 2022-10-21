Це має статися до перших холодів.

До настання зими "Укроборонпром" повинен продемонструвати нове озброєння вітчизняного виробництва. Воно буде в товарних кількостях і дозволить ще більш ефективно захищатися від російських окупантів.

Такий анонс зробив радник ОПУ Олексій Арестович під час розмови з опозиціонером і юристом з РФ Марком Фейгіним.

"Люди, які називають себе знаючими, сказали мені, що не далі, як з першими холодами ми таке побачимо — прям таке побачимо. І все це буде неодмінно вітчизняного виробництва і в товарних кількостях, що просто всі закачаються. Я сказав людям: "Окей. Можна це повідомляти вголос людям?". Сказали: "Повідомляй, ми ручаємося". Ну ось тоді: ручаєтеся, я повідомляю", — заявив Арестович.

Відео дня

Потім радник ОПУ додав, що працює не тільки "Укроборонпром". У створенні обладнання, зокрема, дронів, якими цікавився Фейгін, задіяні промисловості "багатьох інших цікавих країн".

Російський опозиціонер у відповіді припустив, що зброя може носити стримуючий характер. Українські безпілотники, що летять на тисячу кілометрів, здатні змусити Москву задуматися щодо застосування іранських дронів-камікадзе.

"Ми ж не атакуємо російську територію. Якщо там раптом в Москві почне щось відбуватися, як в Бєлгородській [області], значить — це хвороба куріння не в тому місці перекинулася з Бєлгородської — Бєлгородської, Воронезької і Курської", — відповів Арестович.

Українське озброєння на фронті: основні подробиці

Для протистояння російській агресії використовується чимало вітчизняних розробок. Одна з найвідоміших — ПТРК "Стугна-П", за допомогою якого спалили сотні одиниць ворожої техніки.

На відео з фрагментами бойових дій також демонструвалася робота безпілотників "Фурія" і РСЗВ "Буревій".

На думку окремих експертів, удар по аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого Криму могли здійснити з оперативно-тактичного комплексу "Грім-2".

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