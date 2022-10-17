Вага його бойової частини — 75 кг.

У державному концерні "Укроборонпром" натякнули, що завершують розробку ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів.

Відповідний допис з'явився на сторінці концерну в Facebook.

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку. … Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", – зазначили в концерні та показали фото корпусу нової розробки.

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У концерні показали фото, ймовірно, корпусу нового БПЛА із візерунками та гербом України.

Дрони від "Укроборонпром": що варто знати

Концерн "Укроборонпром" вже має досвід створення БПЛА. Зокрема, виробляються ударний БПЛА "Фантом", розвідувальний SPECTATOR. Раніше військові показували результативний бойовий тест-драйв останнього.

У серпні стало відомо, що "Укроборонпром" спільно із Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

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