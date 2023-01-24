Прикордонники уточнили, що добили ворога у стрілецькому бою.

На Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої, прикордонники знищили 8 окупантів, ще 13 поранили.

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, бій зав'язався, коли російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута.

"Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення. Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Прикордонники уточнили, що добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському та Авдіївському напрямках кілька місяців точаться важкі бої. Попри значні втрати живої сили і техніки окупанти намагаються захопити місто Бахмут, переслідуючи мету повністю окупувати Донецьку область.

Як зазначили в CNN, РФ направила в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, але це не допомогло.

Вас також можуть зацікавити новини: