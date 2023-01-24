За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі Червонопопівки Луганської області.

Протягом минулої доби захисники України відбили чимало ворожих атак. Вони не дали рашистам шансів на успіхи біля Бахмута та ще 10 населених пунтків на Донбасі.

Про відбиті атакі росіян у новому зведенні повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook. Ворог намагався просуватися у Луганській та Донецькій областях.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: нові втрати РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія зазнає поразок і всі заяви про те, що окупанти нібито досягли успіхів у Запорізькій області, є брехнею. За даними ISW, все це робиться лише заради того, щоб відвернути увагу від провалів рашистів під Бахмутом.

За минулу добу захисники України "приземлили" літаки і вертоліт ворога. Крім цього, вони ліквідували майже 700 окупантів.

Також стало відомо, що з 50 тисяч найманців, яких власник ПВК "Вагнер" Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на передовій в Україні воює лише приблизно п'ята частина. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни така ситуація склалася через те, що інші бойовики або вже знищені, або отримали поранення, або ж дезертирували.

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