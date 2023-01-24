Протягом минулої доби захисники України відбили чимало ворожих атак. Вони не дали рашистам шансів на успіхи біля Бахмута та ще 10 населених пунтків на Донбасі.
Про відбиті атакі росіян у новому зведенні повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook. Ворог намагався просуватися у Луганській та Донецькій областях.
"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні: нові втрати РФ
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія зазнає поразок і всі заяви про те, що окупанти нібито досягли успіхів у Запорізькій області, є брехнею. За даними ISW, все це робиться лише заради того, щоб відвернути увагу від провалів рашистів під Бахмутом.
За минулу добу захисники України "приземлили" літаки і вертоліт ворога. Крім цього, вони ліквідували майже 700 окупантів.
Також стало відомо, що з 50 тисяч найманців, яких власник ПВК "Вагнер" Пригожин назбирав по тюрмах Росії, на передовій в Україні воює лише приблизно п'ята частина. За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни така ситуація склалася через те, що інші бойовики або вже знищені, або отримали поранення, або ж дезертирували.