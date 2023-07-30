Вдалося ліквідувати майже сотню ворожих солдатів лише за добу.

Сили оборони України знищили 44 російських загарбників на Бахмутському напрямку і 35 - на Лимано-Куп'янському.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Череватий сказав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога, проводити штурмові дії і "метр за метром відвойовувати нашу землю".

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Водночас, за його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти намагаються перехопити ініціативу і вести наступальні дії. "Завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів, і безперечно командирів і військовослужбовців на місцях ці плану ворогу не вдаються", - зазначив Череватий.

Він уточнив, на Бахмутському напрямку за цю добу російські загарбники реалізували 498 обстрілів різними видами озброєння й здійснили 2 авіанальоти.

"Загалом на цьому напрямку відбулося 7 боєзіткнень, в ході яких нам вдалося 44 окупантів знищити і 118 завдати поранень, знищити протитанковий ракетний комплекс і три ворожі польові склади з боєприпасами, а також комплекс спостереження Муром-М", - сказав Череватий.

Крім того, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог 480 разів вражав українські позиції з різних артилерійських систем.

"На цьому напрямку, за цю добу 35 окупантів було знищено, 65 поранено і 5 взято в полон. Також знищено ворожий танк, БТР, 2 польових склади з боєприпасами", - сказав Череватий.

В Міноборони повідомили "про рух вперед" на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські військові продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. А на північному фланзі тривають бої без зміни положень.

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