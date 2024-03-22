Унаслідок інциденту є постраждалі, повідомив очільник Чернігівської ОВА.

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини російські загарбники влучили дроном у мікроавтобус з цивільними громадянами.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram. "Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними", - повідомив Чаус.

Зокрема, за попередньою інформацією, постраждало троє людей. Також окупанти завдали ударів по Семенівці. "Тільки що - три вибухи в Семенівці. Попередньо - КАБи", - додав Чаус.

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Як повідомляв УНІАН, російські загарбники в останній час посилили обстріли мирних українських міст і щодня вбивають цивільне населення. Зокрема, росіяни обстрілами знищують прикордонні населені пункти Сумщини.

Варто зазначити, що 22 березня загарбники завдали потужного удару по українській землі ракетами та дронами, зокрема, є "прильоти" та жертви у Запоріжжі та Хмельницькому.

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