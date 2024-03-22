Унаслідок ворожої атаки є восьмеро постраждалих, поділився очільник Запорізької ОВА.

Новини Запоріжжя зараз у центрі уваги - російські загарбники у п'ятницю, 22 березня, запустили по місту за кілька годин майже 20 ракет, їхньою ціллю була критична інфраструктура. Супротивники поцілили лише в цивільні об’єкти.

Жертвою супротивників стала одна людина, є восьмеро поранених, йдеться у Telegram-каналі очільника Запорізької обласної воєнної адміністрації Івана Федорова. Детально про наслідки атаки він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, пошкоджено та зруйновано інфраструктурні об’єкти, рух автомобілів на дамбі Дніпровської гідроелектростанції перекрито.

"Сьогодні з 4 ранку ворог почав завдавати удари по нашій цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжі та Запорізькій області... Дійсно сьогодні... рух через ДніпроГЕС автівок перекрито, дійсно частина критичної інфраструктури постраждала. Наразі рятувальники, всі служби працюють...", - заявив чиновник. Федоров додав, що рух може бути відновлений найближчим часом, максимум - через добу.

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Супротивники також поцілили по великій кількості житлових будинків, на правобережжі Запоріжжя зруйновано щонайменше сім одноповерхових будівель. Крім того, є "приліт" біля багатоповерхівки, щонайменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони.

Працюють рятувальники, вони розбирають завали, особливо це стосується приватного сектору, там де мешканці просто спали, а окупанти цілили по них ракетами. Під завалами точно є люди. Не минулося без жертв, і є десятки постраждалих.

У центрі уваги Запоріжжя - дамба атакована росіянами

Окупанти 22 березня вдарили по Запоріжжю та області й, зокрема, поцілили у ДніпроГЕС. Унаслідок потужної атаки з боку супротивника на межі блекауту опинилася Запорізька атомна електростанція.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що РФ била по критичній інфраструктурі нашої держави 151 повітряною ціллю, зокрема, ударними дронами, крилатими ракетами й балістикою. Українські воїни ліквідували 55 безпілотників, 35 крилатих ракет та дві керовані авіаційні ракети. Через російський потужний удар у низці регіонів нашої держави запровадили графіки відключення електропостачання.