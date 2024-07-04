На Чернігівщині 'шахед' вдарив по об’єкту інфраструктури: без світла 6 тисяч споживачів

На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі.

В ніч на четвер, 4 липня, один з російських "шахедів" вдарив по об’єкту інфраструктури у Чернігівській області.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, внаслідок ворожого удару майже 6 тисяч споживачів залишились без електрики.

"Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий "Шахед" влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі", - зазначив Чаус.

Відео дня

За словами очільника ОВА, енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання.

Атака "шахедів" 4 липня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 липня противник атакував Україну 22-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області (РФ). В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед".

Зокрема, кілька хвиль "шахедів" летіли на Київ. Київська міська військова адміністрація у Telegram заявляла, що усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона. Ворог запустив дрони з території Курської області РФ. До Києва "шахеди" наближалися хвилями та з різних напрямків. ППО відпрацювала результативно, знищивши усі дрони на підступах до столиці. В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань.

Вас також можуть зацікавити новини: