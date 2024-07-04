В КМВА уточнили, що усі дрони було знищено на підступах до столиці.

У ніч на четвер, 4 липня, російські окупанти здійснив чергову дронову атаку на Україну. Зокрема, кілька хвиль "шахедів" летіли на Київ.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram, усі "шахеди", які атакували столицю, знищила протиповітряна оборона.

Ворог запустив дрони з території Курської області РФ. До Києва "шахеди" наближалися хвилями та з різних напрямків. ППО відпрацювала результативно, знищивши усі дрони на підступах до столиці.

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"В Києві, попередньо, без жертв та руйнувань", - уточнили в КМВА.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Україна на тлі мобілізації формує кілька нових бригад, але, ймовірно, не зможе їх озброїти через затримку допомоги від партнерів.

Раніше командир розвідувального взводу 92-ї ОШБР з позивним "Котя" розповів, що на Харківському напрямку Силам оборони України вдалося трохи відтіснити окупантів.

Водночас російські окупанти просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував населені пункти Сокіл та Восход у Донецькій області.

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