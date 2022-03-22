В одному з приватних будинків перебувало чотири дитини.

Внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню "Град" на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено.

Про це у Facebook повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію.

"Внаслідок обстрілу реактивною системою залпового вогню "Град" пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, в одному з яких перебувало чотири дитини. За попередніми даними, одну людину госпіталізовано до лікарні з різано-осколковими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Також наголошується, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

На місці події працюють працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, вживаються заходи з ліквідації пожежі та порятунку людей.

Прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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