На щастя, обійшлося без загиблих.

Внаслідок обстрілу окупантів в ніч з 21 на 22 березня, в Дніпропетровській області постраждали два населених пункти. На даний момент відомо про руйнування будинків, проте обійшлося без загиблих.

Про це написав начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Відомо, що останній обстріл був о 5: 20 ранку 22 березня.

"Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 два рази з "Градів" були обстріляні село Мала Костромка і Зеленодольськ. Останній раз о 05.20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними жертв немає", - заявив Вілкул.

Також чиновник анонсував можливість евакуації для мирного населення.

"Сьогодні о 12: 00 буде вже п'ята електричка з Апостолове На Кривий Ріг, для того щоб могли евакуюватися всі бажаючі", - написав чиновник він на своїй Facebook сторінці.

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