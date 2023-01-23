Крім того, ворожі атаки відбито в районах населених пунктів Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

За добу на Донбасі українські військові відбили атаки російських окупантів в районах 11 населених пунктів. Йдеться про Стельмахівку і Новоселівське на Луганщині та Виїмку, Роздолівку, Білогорівку, Парасковіївку, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівку, Первомайське і Мар’їнку на Донеччині, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області", - розповіли у Генштабі.

Крім того, ворожі атаки відбито в районах населених пунктів Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

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Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Генштабі назвали найгарячіші напрямки на фронті за минулу добу. Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку і безуспішно намагаються атакувати на запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Крім цього, в ЗСУ сказали, чи здатні росіяни на повномасштабний наступ в Запорізькій області. Російські окупанти здійснюють певні спроби покращити своє тактичне становище, повідомили наші військові. За словами Зеленського, новий наступ РФ може бути на будь-якому напрямку. Путін продовжує ставити своїй армії нові завдання, зазначив президент України.

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