ЗСУ розгромили шпиталь "кадирівців" / фото Генштаб

Українські воїни завдали нищівних ударів по елітному шпиталю для "кадирівців" у Кадіївці Луганської області.

Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, воїни знищили будівлю колишнього профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.

Розташування шпиталю / СтратКом ЗСУ

"Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP-шпиталь, в якому лікувалися тільки "кадирівці". Більше не будуть", - зазначили у СтратКомі.

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Удари по шпиталю "кадирівців" підтвердили й самі бойовики псевдореспублік у зведеннях щодо ситуації на фронті. Місцеві блогери зауважили, що там дійсно лікувалися "кадирівці".

Публікації з підтвердження ударів / СтратКом ЗСУ

Розгроми баз окупантів

Під час новорічних свят ЗСУ накидати "подарунків" російським окупантам. Зокрема, напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Крім того, ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

Крім того, "подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

Згодом українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

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