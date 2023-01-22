Удари по шпиталю "кадирівців" підтвердили й самі бойовики псевдореспублік у зведеннях щодо ситуації на фронті.

Українські воїни завдали нищівних ударів по елітному шпиталю для "кадирівців" у Кадіївці Луганської області.

Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, воїни знищили будівлю колишнього профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю.

"Знедавна російські окупанти зробили з нього VIP-шпиталь, в якому лікувалися тільки "кадирівці". Більше не будуть", - зазначили у СтратКомі.

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Удари по шпиталю "кадирівців" підтвердили й самі бойовики псевдореспублік у зведеннях щодо ситуації на фронті. Місцеві блогери зауважили, що там дійсно лікувалися "кадирівці".

Розгроми баз окупантів

Під час новорічних свят ЗСУ накидати "подарунків" російським окупантам. Зокрема, напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Крім того, ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. У росіян - величезні втрати, Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

Крім того, "подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

Згодом українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

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