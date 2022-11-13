У Донецькій області російські окупанти зробили спробу штурму колоною техніки. Однак бійці Національної гвардії дали відсіч, знищили частину машин і змусити ворога відступити.
Відео з демонстрацією бою опублікували в офіційному Telegram-каналі МВС України. Рашисти намагалися атакувати колоною з 1 танка і 5 БМП. Окупанти рухалися по дорозі і полях, намагаючись маневрувати. А нацгвардійці палили техніку за допомогою ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.
У ролику показано влучні попадання наших захисників по двох БМП. Машини вдалося знищити, що підтвердили в офіційному повідомленні. Інша частина техніки відступила, проте бійці Національної гвардії виконали головну ціль — відбили атаку і завдали вогневого ураження окупантам. Скільки рашистів загинуло в результаті невдалого наступу, поки невідомо.
Втрати Росії в Україні: остання інформація
- Згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, українські захисники ліквідували 80 890 чоловік особового складу ворога. Вони також спалили понад 17 тисяч одиниць різноманітної техніки.
- Вранці 13 листопада українське командування відзвітувало про удар по місцю дислокації рашистів у селі Дніпряни. Там знаходилося 500 супротивників, багато з яких було ліквідовано. Точні втрати невідомі, проте на місці удару зібрали дві вантажівки з трупами.
- Як повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, вночі ЗСУ влучили по окупантах у Чаплинці. Найімовірніше, удар здійснили по складу з боєприпасами, адже пожежа і детонація тривали три години.