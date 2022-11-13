Дві БМП було знищено.

У Донецькій області російські окупанти зробили спробу штурму колоною техніки. Однак бійці Національної гвардії дали відсіч, знищили частину машин і змусити ворога відступити.

Відео з демонстрацією бою опублікували в офіційному Telegram-каналі МВС України. Рашисти намагалися атакувати колоною з 1 танка і 5 БМП. Окупанти рухалися по дорозі і полях, намагаючись маневрувати. А нацгвардійці палили техніку за допомогою ПТРК "Стугна-П" українського виробництва.

У ролику показано влучні попадання наших захисників по двох БМП. Машини вдалося знищити, що підтвердили в офіційному повідомленні. Інша частина техніки відступила, проте бійці Національної гвардії виконали головну ціль — відбили атаку і завдали вогневого ураження окупантам. Скільки рашистів загинуло в результаті невдалого наступу, поки невідомо.

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Згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, українські захисники ліквідували 80 890 чоловік особового складу ворога. Вони також спалили понад 17 тисяч одиниць різноманітної техніки.

Вранці 13 листопада українське командування відзвітувало про удар по місцю дислокації рашистів у селі Дніпряни. Там знаходилося 500 супротивників, багато з яких було ліквідовано. Точні втрати невідомі, проте на місці удару зібрали дві вантажівки з трупами.

Як повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, вночі ЗСУ влучили по окупантах у Чаплинці. Найімовірніше, удар здійснили по складу з боєприпасами, адже пожежа і детонація тривали три години.

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