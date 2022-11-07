Мобільна установка показує хороші результати, поділилися в Нацгвардії.

На Миколаївщині нацгвардійці створили мобільну установку з кулеметами для знищення безпілотників супротивника.

Про це повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ККТ (кулемет Калашникова танковий - УНІАН) для знищення безпілотників противника. Величезна частина бронетехніки, яка зараз використовується в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62-мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами", - йдеться у повідомленні.

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Додається, що цей кулемет у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом.

Нацгвардійці для ведення вогню додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети. Також у майстерні Нацгвардії додали зенітний приціл.

"Мобільна установка вже влучно працює, показуючи вдалі результати", - додали в Нацгвардії.

Ситуація в Миколаївській області під час війни з РФ - важливі новини

Супротивник не раз атакував регіон з різного озброєння, а також використовував проти цивільної інфраструктури дрони-камікадзе. Через ворогів є руйнування, жертви та постраждалі.

5 листопада повідомлялося, що в небі над Миколаївською областю наші воїни збили шість іранських дронів-камікадзе.

Нардеп, полковник Служби безпеки України у запасі, захисник Донецького аеропорту ("кіборг") Роман Костенко (позивний "Грім"), який і зараз боронить нашу землю, сказав, що вороги бояться протиповітряної оборони Миколаєва, і це місто облітають ворожі безпілотники.

Варто зазначити, що на нашій землі станом на середину жовтня вже знищили 223 іранських дронів-камікадзе.

Президент Володимир Зеленський говорив, що за відомостями розвідки, РФ замовила в Ірану понад 2 тисячі безпілотників-камікадзе.

Іран спершу стверджував, що не продавав Росії такі безпілотники. Наприкінці листопада іранська сторона зробила іншу заяву - нібито продала РФ дрони ще до початку повномасштабної війни в Україні.

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