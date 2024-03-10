Обидва воїнів полягли під час виконання бойового завдання на передовій.

На фронті під час виконання бойових завдань загинули двоє бійців "Грузинського Легіону".

Як повідомили у Facebook-акаунті Легіону, на передовій загинули Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі.

"Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава", - зазначили у Легіоні, опублікувавши фото воїнів.

Грузинські добровольці на війні в Україні

"Грузинський легіон" було створено у 2014 році, після початку збройної агресії Росії на Донбасі, а вже у 2016 році батальйон офіційно увійшов до складу Збройних сил України.

Наразі основним завданням легіону є розвідувальні та диверсійні задачі на окупованій території України.

Станом на початок квітня повідомлялося, що під час війни на українській території загинули 40 громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.

Зокрема, лише за перший тиждень квітня було чотири повідомлення про загибель грузинських бійців на війні.

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