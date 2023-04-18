З перших днів російського вторгнення він добровольцем пішов на фронт.

На фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

"Вчора під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня", – повідомив він.

Обставини і місце загибелі екс-нардепа не уточнюються. Сьогодні Олегу Барні мало би виповнитися 56 років.

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Хто такий Олег Барна

Барна був активним учасником Революції Гідності, отримав серйозні травми під час протистояння 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. Після початку війни на Донбасі відправився добровольцем в АТО. Був поранений.

Олег Барна пройшов до Верховної Ради як кандидат "Блоку Петра Порошенка" в одномандатному окрузі в Тернопільській області в 2014 році. Був одним з головних скандалістів минулого складу парламенту.

Наприклад, він з трибуни Ради заявив, що Путін — х*йло. Також в 2015 році він примудрився влаштувати бійку з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком прямо в парламентській залі.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ Барна записався добровольцем на фронті.

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