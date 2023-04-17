Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту, а розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 квітня, провів чергове засідання ставки. Зокрема, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Крім того, розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період. Також члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва.

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"Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів. Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", - додали в Офісі президента.

Засідання Ставки Зеленського - що було раніше

7 квітня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача обговорили перебіг бойових дій на фронті. Учасники засідання також акцентували увагу на заходах із запобігання витоку інформації про плани сил оборони України.

11 квітня Зеленський обговорив із розвідкою та військовими обстановку на передовій та плани росіян у найближчій перспективі. Також учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

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