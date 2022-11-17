На фронті загинув воїн Збройних сил України, відомий за вірусним відео "Ярік, бачок потік", яке стало мемом.
"Загинув наш захисник родом з Драбівщини — Ярік. Багато хто бачив відео про "Толіка відеорегістратора" та "Ярік, бачок потік". Саме цей Ярик був водієм авто", — повідомило видання News Cherkassy в Instagram.
Інший герой відео - Толік - тим часом продовжує боронити Україну в лавах Збройних сил.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
Війна в Україні: скільки військових загинули
У війні з Росією кожен день віддають життя українські захисники і захисниці. Наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що щодня на фронті гине близько 50 військових.
У серпні 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинули вже майже 9 тисяч українських героїв.