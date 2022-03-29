У мережі з'явилося жартівливе відео.

На церемонії вручення премії "Оскар" Вілл Смітт потрапив у скандал. Він дав ляпас Крісу Року, який невдало пожартував про його дружину.

Пізніше в мережі з'явилася пародія на цей момент. Тільки замість Рока вже був президент РФ Володимир Путін, який нібито на сцені "Оскара" говорив про "спільну долю" України і Росії.

Таким роликом поділився український ведучий Сергій Білоногов, підписавши його дуже лаконічно: "Оскар" отримує Вілл Сміт. По є**лу отримує Путлер".

Втім, відео стало вірусним. Його почали репостити і інші знаменитості, в тому числі репер і продюсер Потап.

Нагадаємо, раніше Вілл Смітт вибачився перед коміком Крісом Роком за ляпас під час вручення "Оскара".

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