Поки що в громаді неможливо відновити газопостачання, бо пошкоджена ділянка газогону знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

У Дергачівській громаді на Харківщині всі фермерські господарства знищені обстрілами чи пограбовані загарбниками, а поля всіяні мінами.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

"На жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії цього року не буде, бо фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами", - повідомив Задоренко.

Він зазначив, що загарбники продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища і села громади. Особливо значні руйнування від обстрілів, окрім міста, є у Прудянці, Слатиному, Руській Лозовій та деяких інших селах, де знищено багато приватних будинків, магазинів, підприємств.

Поки що в громаді неможливо відновити газопостачання, бо пошкоджена ділянка газогону знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

Досі під окупацією перебувають Токарівський, Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, Цупівка Прудянського округу, селище Питомник та село Нове Русько-Лозівського округу. Зелені коридори звідти організувати неможливо, бо з російської сторони ніхто не збирається обговорювати це питання, зазначив Задоренко.

Раніше повідомлялося, що окупаційна "адміністрація" тимчасово зайнятої російськими військами частини Херсонської області планує заблокувати місцевим мешканцям доступ до соцмереж, зокрема Instagram та Facebook.

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