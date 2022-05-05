Планується також заблокувати доступ до інших платформ.

Окупаційна "адміністрація" тимчасово зайнятої російськими військами частини Херсонської області планує заблокувати місцевим мешканцям доступ до соцмереж, зокрема Instagram та Facebook.

Про це заявив так званий "заступник голови Херсонської області" Кирило Стремоусов, цитують російські ЗМІ.

"Звичайно ж, ми найближчим часом силами "військово-цивільної адміністрації" заборонимо на території (області - ред.) Facebook, Instagram", — сказав колаборант Стремоусов.

Він додав, що планується також заблокувати доступ до інших платформ, які нібито "дискредитують навіть своїми назвами регіон та виступають як екстремістські організації".

Нагадаємо, раніше росіяни заявили, що Херсонщина з 1 травня "переходить у рублеву зону". Кажуть, що "перехідний період триватиме до 4 місяців": протягом цього терміну, за їхніми словами, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім — "повний перехід на рубль".

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