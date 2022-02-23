Для людей з Луганської та Донецької областей вже готують приміщення, де ті зможуть жити.

На Харківщині заявили про готовність прийняти переселенців з Донбасу. На тлі загострення ситуації для людей з Луганської та Донецької областей вже готують приміщення, де ті зможуть жити.

Про це повідомляє ТСН.

Одна родина вже приїхала у Харківську область з Донецької області. Людей розмістили у гуртожитку.

У 2014 році, коли почалася ескалація на Донбасі, це місто вже приймало мешканців Донецької та Луганської областей, які вимушено тікали від російської агресії. Люди рятувалися від війни та потребували допомоги.Тоді для них збудували модульне містечко.

Це містечко проіснувало понад 5 років. Влада Харківської області заспокоює людей. Чиновники запевняють, що у разі небезпеки нададуть все необхідне. Для переселенців вже є значні запаси харчів та води.

Окрім цього, на Харківщині запаслися потужними генераторами, які в разі потреби підтримують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що місцева влада Луганської області готова до евакуації населення у разі подальших обстрілів з боку бойовиків. Голова ОДА вже розповів подробиці про порятунок мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: