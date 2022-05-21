Усього знайдено шість тіл.

У Золочівському районі Харківської області знайшли поховання російських солдатів.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

До поліції надійшли повідомлення про знайдені могили на різних вулицях. На них не було ніяких знаків, лише саморобні хрести.

"Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменому одязі ЗС РФ, один з них - підполковник Герасимов В.С.", - повідомив Болвінов.

Виявилося, що тіла окупантів захоронили місцеві, тому що це "по православному".

Раніше повідомлялося, що на Київщині знайшли ще одне масове поховання, серед вбитих - громадянин Чехії.

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