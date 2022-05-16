З’явилося масове поховання на початку березня, воно розташоване біля Центрального кладовища у окупованому Маріуполі.

У Маріуполі зафіксовано вже четверте місце масового поховання.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar.

З'явилося масове поховання на початку березня, воно розташоване біля Центрального кладовища в окупованому Маріуполі.

Напередодні радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі розповів, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища "Некрополь", де може знаходитись ще одне місце масового поховання маріупольців.

За допомогою супутникових знімків Maxar, журналісти "Схем" встановили це місце.

На знімках видно дві траншеї, одна з яких сягає більш як 30 метрів у довжину.

Водночас 10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва публікувала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала його місце розташування.

Зазначається, що аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про територію поблизу історичного кладовища "Некрополь" у центрі Маріуполя.

На кадрах з відео видно купол Свято-Микільського кафедрального собору, високу трубу у провулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

Уточнюється, що це вже четверте місце масового поховання, яке вдалось встановити за допомогою інформації від місцевої влади та супутникових знімків.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про місця масових поховань маріупольців біля селища Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища Старий Крим.

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