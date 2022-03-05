Українські військові знищили три ворожі танки, а четвертий, який російські військові просто покинули, перейшов як трофей до ЗСУ.

На Харківському напрямку Збройні сили України відтіснили окупантів до кордону.

Про це повідомляэться у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"На харківському напрямку Збройні сили України перейшли в контрнаступ і відкинули окупантів до кордону", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські військові знищили три ворожі танки, а четвертий, який російські військові просто кинули, перейшов як трофей до ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині за сім днів війни з Росією ліквідували понад 500 одиниць ворожої російської техніки. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Раніше прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України в Сумській області.