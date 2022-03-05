Біля Харкова знищений 488 мотострілковий полк ворога.

Продовжуються обстріли Харкова, складна ситуація в Чернігові.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він привітав українців з тим, що біля Харкова знищений 488 мотострілковий полк ворога. "Але, на жаль, продовжувалися обстріли Харкова. Складна ситуація в Чернігові", - зазначив Денисенко. За його словами, вночі була повітряна тривога на Півдні України - Ізмаїл, Южне, Кілія, Білгород-Дністровський.

Він нагадав, що в Херсоні вчора росіяни пробували роздавати гуманітарну допомогу, але місцеві не прийшли за нею. "Були попередні домовленості про гуманітарні коридори із найближчих підприємств, щоб завести продукцію до міста Херсона. ЇЇ спеціально блокували, не давали завозити для того, щоб люди прийшли і почали просити гуманітарку у росіян. Хочу привітати нас з тим, що херсонці знайшли в собі силу, молодці, і сказати, що плювати ми хотіли на вашу гуманітарку, хоч ви і хочете нас морити голодом", - зазначив Денисенко.

Розпочата десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

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