Окупанти завдали ударів по житлових будинках, школі, автівкам.

На Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина, четверо людей вчора поранені, вже сьогодні травми отримав 29-річний чоловік.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, з 06:00 понеділка 11 грудня по 06:00 сьогодні противник здійснив 125 обстрілів, випустивши по регіону 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 43 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гуртожиток та адмінбудівлю у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - розповів посадовець.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, всі п’ятеро - жителі Херсонської міської територіальної громади. Пошкоджені адмінбудівля, школа, автівки та будинки.

"Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 32 рази, російський ворог використав для цього 128 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Зеленівці", - уточнив посадовець.

Серед поранених - 24-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму.

"У передмісті Херсона одна людина загинула й одна отримала поранення. Загиблий - чоловік 69 років. На момент ворожої атаки перебував у приміщенні. Поранений - чоловік 59 років. Він ушпиталений. Також до лікарні доставлений 34-річний чоловік. Поранення він отримав близько 12.30 у Дніпровському районі Херсона", - розповів Мрочко.

Вже сьогодні, близько 7:00, російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 29-річний чоловік. Наразі він ушпиталений.

Посадовець також оприлюднив відео, на якому зафіксовано наслідки вчорашніх обстрілів. Зокрема, розтрощені житлові будинки та мешканка одної зі зруйнованих квартир. Літня жінка розказує, як ледь не померла від зупинки серця, коли почула страшний вибух.

"Невже вони (окупанти – УНІАН) більше нічого не вміють? Тільки руйнувати?" – каже херсонка.

Україну 12 грудня атакували групи "шахедів": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на сьогодні, 12 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами, які запустили з окупованого Криму, з району Балаклави. Загалом зафіксовано пуски 15 ударних безпілотників "Shahed-136/131", дев’ять із яких знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони. Окрім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

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