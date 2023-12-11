Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби в ході російсько-української війни відбулось 73 бойових зіткнення. Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботино, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.

Війна України з РФ - деталі

За минулий тиждень бійці Національної гвардії України знищили чимало військової техніки російських окупантів, в тому числі 11 танків та 27 бойових броньованих машин.

На Херсонщині ЗСУ знищили три спостережні пункти противника, танк та іншу техніку. В цій зоні відповідальності ворог продовжує зміцнення та обладнання своїх позицій, підтягуючи резерви. Також окупанти ведуть спостереження та припиняють тиснути артилерійськими обстрілами й застосовує дрони.

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