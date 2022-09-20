Російські військові не знають, що робити з великою кількістю поранених солдат.

На південному напрямку російські окупанти вантажівками звозять тіла своїх загиблих солдат. У Новій Каховці вже зафіксували другий випадок масового поховання військових.

Про це заявити радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті.

Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.

"Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших", - підсумував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсоні Російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

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