Супротивники у Херсоні звозять тіла своїх ліквідованих посіпак вантажівками, а потім їх знищують, зазначили у Міноборони.

У Херсоні російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати втрати.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. "Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється",- повідомляє розвідка.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивнику вдалося захопити низку населених пунктів на півдні нашої країни, зокрема, Херсон.

Армія України давала гідну відсіч ворогам. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 7 липня в українській державі знищили близько 36 650 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: