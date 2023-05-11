В той же час, загарбники суттєво посилили інтенсивність обстрілів.

В Херсонській області внаслідок ударів ЗСУ окупанти втратили багато зброї та техніки.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація завдала два удари по розташуванню підрозділів противника в Каховському районі.

Наразі підтверджено, що ворог втратив 9 військових, танк Т-62, три крупнокаліберні гармати типу "Гіацинт" та "Мста-Б" та зенітну установки 23-2. Також знищено шість одиниць авто-бронетехніки загарбників та ударний безпілотник типу "Ланцет".

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В командуванні додали, що вчора російська армія суттєво посилила інтенсивність обстрілів. Зокрема Херсон ворог атакував 10 разів.

"Поцілили в територію заводу. Інші населені пункти правобережжя ще тричі ворог бив артилерією. Є влучання в житлові квартали, одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - розповіли українські військові.

Також ворог авіацією ворог двічі атакував населенні пункти Кізомис та Станіслав – чотири літаки Су-35 скинули на житлові будинки сім бомб.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад роту загарбників та близько десятка одиниць ворожої техніки - російська армія втратила два танки, бронетранспортер, дві реактивні системи "Град", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" тощо.

Наразі ворог боїться, що українська армія зможе закріпитися у гирлі Дніпра та отримає ще більшу перевагу у логістичних маршрутах. Подробиці з'ясували аналітики Military Media Center.

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