У прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог активізується для недопущення перекидання наших сил у райони активних бойових дій.

На Таврійському напрямку окупанти бояться закріплення українських військ на островах у гирлі Дніпра.

"На Таврійському напрямку противник основні зусилля зосередив на веденні позиційної оборони, запобіганні закріплення українських військ на островах у гирлі Дніпра, недопущені втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами на окупованих територіях", - йдеться в довідці Military Media Center про дії противника на різних напрямках.

Також зазначається, що противник утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей дві оперативні групи військ з метою сковування українських сил та недопущення їх перекидання у райони активних бойових дій.

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Крім того, російські окупанти продовжують наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і мають "там тактичні успіхи". Разом з тим на Куп’янському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог веде активну оборону. Загарбники і далі на Донецькому напрямку основні зусилля зосереджує на захопленні міст Бахмут і Мар’їнка, а також на створенні умов для блокування шляхів постачання до міста Авдіївка.

Ситуація на фронті - поточні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що на Бахмутському напрямку за добу було десятки боїв, ліквідовано понад 120 ворогів. В Бахмуті за добу відбулося 29 боєвих зіткнень. Ворог 415 разів завдавав ударів зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр не виключає загострення агресії РФ проти України на 9 травня.

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