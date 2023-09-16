Російські окупаційні війська розквартировуються у приватних будинках місцевих жителів.

На Херсонщині російські окупанти переселяють місцевих жителів по декілька сімей в один будинок.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "У деяких населених пунктах Бердянського району Херсонської області російські окупаційні війська розквартировуються у приватних будинках місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначили в Генштабі, поширюється практика вивільнення приватних будинків після проведення фільтраційних заходів та примусове переселення місцевих жителів по декілька сімей в один будинок.

Відео дня

Ситуація на Херсонщині

21 серпня 2023 року Херсонська обласна військова адміністрація заявила, що окупанти влаштували "голодні ігри" на українців в області. В людей кидали вибухівкою з БпЛА. Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки. Росіяни просто скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки людина отримала множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. Постраждалого госпіталізували.

Перед цим окупанти вбили таким чином 33-річного жителя Новоберислава. Серед білого дня ворожий безпілотник скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов однією з вулиць. Також у населеному пункті Козацьке ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку – на місці загинула 60-річна жінка, а 45-річна громадянка отримала множинні уламкові поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: