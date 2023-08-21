Загарбники другий день поспіль атакують з БПЛА мирних людей, кидаючи їм на голови вибухонебезпечні предмети.

Окупанти влаштували "голодні ігри" на українців у Херсонській області: в людей другий день поспіль кидають вибухівкою з БПЛА.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, новий злочин з боку армії РФ стався сьогодні близько 12.00.

"Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки", - розповіли в ОВА.

Зазначається, що росіяни просто скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки людина отримала множинні уламкові поранення грудної клітки, живота та ноги. Постраждалого шпиталізували, наразі йому надають медичну допомогу.

Село Золота Балка у 2022 році було окуповано російськими військами під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Звільнили його силами ЗСУ 3 жовтня 2022 року.

Напередодні окупанти скинули вибухівку на мешканця Новоберислава

Нагадаємо, останнім часом загарбники влаштували полювання на мирних жителів Херсонщини. Зокрема, вчора, 20 серпня, окупанти вбили таким чином 33-річного жителя Новоберислава. Серед білого дня ворожий безпілотник скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який просто йшов однією з вулиць. Також у неділю у населеному пункті Козацьке ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку – на місці загинула 60-річна жінка. Також у 45-річна громадянка отримала множинні уламкові поранення.

Загалом минулої доби російська армія завдала по правобережжю майже 80 ударів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Тільки по Херсону окупанти випустили за добу майже півсотні снарядів.

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