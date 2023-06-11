На лівому березі Дніпра Херсонської області стрімка течія знищує ворожі склади боєприпасів та розмиває небезпечні міни разом зі сміттям й конструкціями укріплень по зоні затоплення.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі українського марафону, коментуючи наслідки російського екоциду, вчиненого проти Каховської ГЕС.
"Лівий берег, який географічно нижчий, дуже потужно залитий і розбурханий ось цими потоками. А перед цим російські окупаційні війська вибудовували там декілька смуг оборони. В тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань: і протитанковими, і протидесантними, і протипіхотними мінами", - зазначила Гуменюк.
Речниця вказала, що наразі в цій смузі затопило від 5 до 15 км територій. Там також перебували польові склади боєпостачання росіян: "Все це у бурхливому потоці разом зі сміттям, уламками конструкцій, іншими побутовими предметами, все це зараз рознесено по зоні затоплення і, відповідно, воно може нести небезпеку до тих берегів, куди прибивається", - підкреслила Гуменюк.
В Херсонській області площа затоплення поступово зменшується
Нагадаємо, що після ліквідації окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня частину територій Херсонської області (особливо лівий берег) підтопило. Однак за даними ОВА, станом на вечір 10 червня рівень води поступово спадає: площа затоплення зменшилася майже вдвічі.
За даними Олександра Прокудіна, середній рівень підтоплення становить 4,46 м. У порівнянні з ранковими даними, вода пішла приблизно на 27 см.
Разом з тим підтоплення фіксувалося щодо 3 тис. 784 житлових будинків у 32 населених пунктах.