Бурхливий потік з боєприпасами, сміттям та уламками конструкцій течією розповсюджується по зоні затоплення на лівому березі Дніпра, зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

На лівому березі Дніпра Херсонської області стрімка течія знищує ворожі склади боєприпасів та розмиває небезпечні міни разом зі сміттям й конструкціями укріплень по зоні затоплення.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі українського марафону, коментуючи наслідки російського екоциду, вчиненого проти Каховської ГЕС.

"Лівий берег, який географічно нижчий, дуже потужно залитий і розбурханий ось цими потоками. А перед цим російські окупаційні війська вибудовували там декілька смуг оборони. В тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань: і протитанковими, і протидесантними, і протипіхотними мінами", - зазначила Гуменюк.

Речниця вказала, що наразі в цій смузі затопило від 5 до 15 км територій. Там також перебували польові склади боєпостачання росіян: "Все це у бурхливому потоці разом зі сміттям, уламками конструкцій, іншими побутовими предметами, все це зараз рознесено по зоні затоплення і, відповідно, воно може нести небезпеку до тих берегів, куди прибивається", - підкреслила Гуменюк.

В Херсонській області площа затоплення поступово зменшується

Нагадаємо, що після ліквідації окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня частину територій Херсонської області (особливо лівий берег) підтопило. Однак за даними ОВА, станом на вечір 10 червня рівень води поступово спадає: площа затоплення зменшилася майже вдвічі.

За даними Олександра Прокудіна, середній рівень підтоплення становить 4,46 м. У порівнянні з ранковими даними, вода пішла приблизно на 27 см.

Разом з тим підтоплення фіксувалося щодо 3 тис. 784 житлових будинків у 32 населених пунктах.

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