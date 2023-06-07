Люди на окупованій частині Херсонщини благають про допомогу.

В окупованих Олешках загарбники досі не спромоглися почати повноцінну евакуацію населення із зони підтоплення. Гірше того – окупанти не пускають волонтерів, які могли б вивезти людей самотужки. Про це розповіла мешканка міста Олешки на ім’я Вікторія, її листа оприлюднив журналіст Олександр Цаплієнко.

За словами жінки, станом на 7.20 середмістя ще було сухим, бо це найвищча точка міста. Але на околицях рівень води сягає понад 3 метри.

"Виїздів з міста немає. Пишуть, що течія велика, на гумових човнах небезпечно. Люди намагаються якось організуватися для допомоги іншим, але немає плавзасобів. Також Асвабадітели не пропускають людей. Також пишуть в групах, що не пропускають людей на авто, які вчора самостійно виїхали в Раденськ, Копані", – пише Вікторія.

Відео дня

Жінка благає про допомогу і жаліється, що її батьки досі знаходяться в напівзатопленому місті.

"У людей вже якийсь фаталізм – будь що буде", – йдеться в листі.

Підтопления на Херсонщині – поточна ситуація

Обласна влада попереджає, що протягом найближчої доби рівень води в Дніпрі на Херсонщині збільшиться ще на метр. Наразі затопленими є понад 1,8 тисячі будинків в низці населених пунктів правобережжя. Усі екстренні і комунальні служби регіону задіяні в евакуації людей і мінімізації наслідків повені.

Одночасно на окупованому лівому березі ситуація катастрофічна. Оскільки цей берег Дніпра нижчий, там масштаб повені значно більший. Але допомоги від окупантів населення фактично не отримує. Волонтери з правого берега на власний страх пливуть човнами на лівий берег і рятують тамтешніх мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: