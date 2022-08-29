Тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня були "прильоти" від Збройних сил України по Херсону, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці, Бериславу.

Прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Він зазначив, що "географія знищення рашистів розширюється".

Відео дня:

При цьому Хлань повідомив, що тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня були "прильоти" від Збройних сил України по Херсону, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці, Бериславу.

В Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім з приводу часткового відступу російських окупантів на Херсонщині пожартував, що йому повідомляють про "різкий ріст попиту на надувні човни та матраци на правому березі Дніпра", натякаючи на розбомблені мости, і що окупантам доведеться тікати саме на таких плавзасобах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

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