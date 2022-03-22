На Житомирській трасі, у Гостомелі та Ірпені йдуть бої. Противник продовжує спроби форсувати річку Ірпінь.

Частина територіальних громад у Київській області перебуває на межі гуманітарної катастрофи через постійні обстріли російських військ.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. На межі гуманітарної катастрофиопинилися села Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка.

Також за його інформацією, під обстрілами Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмитрівська громади особливо страждають Макарів, Копилов, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах спостерігається переміщення ворога, а на Житомирській трасі, у Гостомелі та Ірпені йдуть бої. Противник продовжує спроби форсувати річку Ірпінь.

Раніше у Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по дитячій лікарні.

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