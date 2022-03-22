У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупаційні війська обстріляли дитячу лікарню, в результаті сталося загоряння даху.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка черговий раз потерпають від обстрілів російських загарбників.
Так, за минулу добу в результаті обстрілів сталося більше двох десятків пожеж в багатоповерхових і житлових будинках, горіли господарські будівлі, гаражі, установа загальної освіти та об'єкти інфраструктури.
"У Сєвєродонецьку Російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. В результаті чого сталося загоряння даху. Наші рятувальники оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів і 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, в безпечне місце", - наголошується в повідомленні.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.