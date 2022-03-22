Рятувальники евакуювали з медичного закладу дітей.

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупаційні війська обстріляли дитячу лікарню, в результаті сталося загоряння даху.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Новодружеськ, Тошківка черговий раз потерпають від обстрілів російських загарбників.

Так, за минулу добу в результаті обстрілів сталося більше двох десятків пожеж в багатоповерхових і житлових будинках, горіли господарські будівлі, гаражі, установа загальної освіти та об'єкти інфраструктури.

"У Сєвєродонецьку Російські нелюди відкрили вогонь по дитячій лікарні. В результаті чого сталося загоряння даху. Наші рятувальники оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів і 15 дорослих, 8 з яких – це лікарі, в безпечне місце", - наголошується в повідомленні.

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