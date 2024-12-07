За словами Світана, на Кримський міст має бути здійснена комплексна атака.

Аби зруйнувати Кримський міст, потрібно щонайменше 3 основні види бойових частин. Про це у коментарі для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, на Кримський міст має бути комплексна атака. Він нагадав, що напередодні вранці у Керчі було чутно вибухи. На думку військового, українські спецслужби під керівництвом ВМС підготували для російських окупантів "таке привітання".

"Тому що дійсно йшло кілька безпілотних механізмів - і повітряні безпілотники, і безекіпажні катери", - сказав експерт.

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На його думку, балістичні ракети ATACMS можуть спричинити руйнування конструкції мосту, адже маса їхньої бойової частини у версіях M48 та M57 становить 225 кілограмів, і десять ATACMS, запущених в одну точку, точно виведуть Кримський міст із ладу. При цьому якщо для удару використати стільки ж крилатих ракет на кшталт Taurus, Storm Shadow та SCALP, вони стовідсотково виведуть його з ладу. До цього варто додати БПЛА та ракети-приманки ADM-160. Тож загалом йдеться про комплексну атаку:

"Щонайменше 3 основні види бойових частин, тобто ATACMS, крилаті ракети та безекіпажні катери - їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку.

Світан додав, що, навіть якщо ППО та берегова охорона росіян ліквідує половину засобів ураження, є можливість знищити Кримський міст, а наші "Нептуни" можуть "дошліфувати" зруйнований міст, щоб його було складно швидко відновити.

Атака морських дронів Керчі 6 грудня

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня тимчасово окуповане українське місто Керч у Криму атакували морські дрони. Рух Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Очевидці у місцевих пабліках повідомляли, що з боку Керчі на мосту утворився величезний затор.

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