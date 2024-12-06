Зазначається, що морські дрони намагаються прорватися у Керченську протоку.

У Керченській протоці працюють українські морські дрони. Через атаку росіяни перекрили Кримський міст.

Як повідомляє "Кримський вітер", морські дрони здійснюють прорив у Керченську протоку. Російські військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря.

Крім того, паблік повідомляє про вибухи у районі суднобудівного заводу "Затока" у Керчі. Заграву видно в Аршинцевому.

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Канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що на Керч продовжуються атаки морських дронів. Рух Кримським мостом перекрито.

Очевидці у місцевих пабліках заявляють, що з боку Керчі на мосту утворився величезний затор. Атака морських дронів триває, вибухи лунають з п'ятої ранку.

Кримський міст - останні новини

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук пояснив, чому Кримський міст досі не знищено. За його словами, ця споруда допомагає знищувати ворожі склади зі зброєю та російську ППО, які знаходяться на півострові.

Також повідомлялось, що російські загарбники намагаються посилити захист Кримського мосту, використовуючи додаткові вежі з ППО. За словами журналістів, такі вежі складаються з двох частин, а саме вежа-трансформер зі сходами і металевий каркас.

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