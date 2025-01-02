В Росії заявляють, що ніхто не постраждав.

У селищі Іванівське, що знаходиться у Рильському районі Курської області, уражено місце дислокації військ Російської Федерації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Денис Казанський. За його словами, по місцю дислокації російських загарбників було завдано ракетного удару. У мережі поширили відео та фото, на яких можна побачити військову техніку біля ураженої будівлі.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив про руйнування на "виключно мирних цивільних об'єктах" - Будинок культури, школа-інтернат, пошта та торговий центр. За його словами, ніхто не постраждав.

Бої в Курській області

Вчора Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що росіяни вже втратили на Курщині понад 38 тисяч солдатів та більше тисячі одиниць техніки.

За словами президента Володимира Зеленського, на цьому напрямку росіяни щодоби здійснюють близько 30 атак на українські сили.

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