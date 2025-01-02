Президент Володимир Зеленський повідомив, що дві українські окремі механізовані бригади відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року.
Про це глава держави сказав у зверненні до українців після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.
Зеленський відзначив, що щодня – і 31 грудня, і 1 січня – тривали постійні російські штурми на Донеччині.
"Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби", - повідомив президент.
Зеленський дякує всім українським підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта.
"За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Дякую всім!", - наголосив Зеленський.
Війна в Україні: новини
За даними моніторингового проєкту DeepState, загарбники просунулися в Кураховому Донецької області та на південних околицях міста. Також фіксується просування росіян біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному.
Бої за місто Покровськ Донецької області не припиняються, російські окупаційні війська намагаються оточити населений пункт. Окупанти хочуть вийти на трасу Павлоград - Покровськ. Проте до межі міста Покровськ росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти.