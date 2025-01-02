31 грудня і 1 січня відбувалися постійні російські штурми на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дві українські окремі механізовані бригади відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.

Зеленський відзначив, що щодня – і 31 грудня, і 1 січня – тривали постійні російські штурми на Донеччині.

Відео дня

"Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби", - повідомив президент.

Зеленський дякує всім українським підрозділам, які завдають ударів по російській армії та знищують окупанта.

"За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Дякую всім!", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: новини

За даними моніторингового проєкту DeepState, загарбники просунулися в Кураховому Донецької області та на південних околицях міста. Також фіксується просування росіян біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному.

Бої за місто Покровськ Донецької області не припиняються, російські окупаційні війська намагаються оточити населений пункт. Окупанти хочуть вийти на трасу Павлоград - Покровськ. Проте до межі міста Покровськ росіяни не дійшли, але намагаються оточити місто через сусідні населені пункти.

Вас також можуть зацікавити новини: