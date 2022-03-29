Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив і вийти на географічні кордони Луганської області.
Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.
"У нас постійно тривають обстріли всієї території Луганської області, яка підконтрольна Україні. Ворог постійно обстрілює всі міста і зосереджено та чітко намагається здійснити прорив у Рубіжному та Попасній. Обстрілам піддаються Лисичанськ, Сєвєродонецьк, всі населені пункти Гірської громади, Попасна, Кремінна", - зазначив Гайдай.
За його словами, росіяни накопичують сили.
"Лише в Рубіжному їм вдалося зайти на околиці міста, але я думаю, що наші захисники все ж таки найближчим часом їх виб'ють, тому що вже по флангах трохи відтісняють", - сказав Гайдай.
Він наголосив, що всі намагання росіян просунутися далі, щоб захопити повністю місто, не мають успіху.
"Після кожної атаки десятки загиблих втрачають, техніку лишають на полі бою. І тому вони продовжують обстрілювати з усіх калібрів, з усіх видів озброєння, яке у них є, і літаками міста на зло, вони просто знищують все, щоб там не було де людям сховатися", - додав очільник ОВА.
Водночас, за словами Гайдая, у нещодавно захоплених населених пунктах почалися репресії, окупанти шукають родини військовослужбовців та АТОвців, які раніше брали участь у звільненні української території.