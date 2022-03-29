Наразі ці плани окупантів не мають успіху, тому вони постійно обстрілюють населені пункти по всій території Луганської області.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині росіяни накопичують сили, щоб здійснити прорив і вийти на географічні кордони Луганської області.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас постійно тривають обстріли всієї території Луганської області, яка підконтрольна Україні. Ворог постійно обстрілює всі міста і зосереджено та чітко намагається здійснити прорив у Рубіжному та Попасній. Обстрілам піддаються Лисичанськ, Сєвєродонецьк, всі населені пункти Гірської громади, Попасна, Кремінна", - зазначив Гайдай.

За його словами, росіяни накопичують сили.

"Лише в Рубіжному їм вдалося зайти на околиці міста, але я думаю, що наші захисники все ж таки найближчим часом їх виб'ють, тому що вже по флангах трохи відтісняють", - сказав Гайдай.

Він наголосив, що всі намагання росіян просунутися далі, щоб захопити повністю місто, не мають успіху.

"Після кожної атаки десятки загиблих втрачають, техніку лишають на полі бою. І тому вони продовжують обстрілювати з усіх калібрів, з усіх видів озброєння, яке у них є, і літаками міста на зло, вони просто знищують все, щоб там не було де людям сховатися", - додав очільник ОВА.

Водночас, за словами Гайдая, у нещодавно захоплених населених пунктах почалися репресії, окупанти шукають родини військовослужбовців та АТОвців, які раніше брали участь у звільненні української території.

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