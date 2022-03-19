Російські військові частково зайшли в Рубіжне / фото facebook.com/sergey.gaidai.loga
Окупанти обстрілюють Луганську область з усіх можливих калібрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворогу вдалось частково зайти в Рубіжне, тривають бої у Попасній, проте далі вони не просуваються. Накопичують сили, аби зробити прорив в районі Кремінної і взяти в облогу Сєвєродонецьк. Обстріли не припиняються з усіх можливих калібрів", сказав він.
Також Гайдай повідомив, що сьогодні частково спрацював режим тиші та гуманітарний коридор з Луганської області.
"Нам вдалося вивезти близько 700 людей та відправити 5 фур гуманітарних вантажів", - повідомив голова Луганської ОВА.