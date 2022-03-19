Попри безперервні обстріли, з регіону сьогодні вдалось евакуювати близько 700 людей.

Окупанти обстрілюють Луганську область з усіх можливих калібрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворогу вдалось частково зайти в Рубіжне, тривають бої у Попасній, проте далі вони не просуваються. Накопичують сили, аби зробити прорив в районі Кремінної і взяти в облогу Сєвєродонецьк. Обстріли не припиняються з усіх можливих калібрів", сказав він.

Також Гайдай повідомив, що сьогодні частково спрацював режим тиші та гуманітарний коридор з Луганської області.

"Нам вдалося вивезти близько 700 людей та відправити 5 фур гуманітарних вантажів", - повідомив голова Луганської ОВА.

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