Влада закликала жителів областей залишатися в укриттях.

У Львівській області працює протиповітряна оборона, громадян просять залишатись в укриттях.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - наголосив він.

Пізніше Козицький зазначив, що над Золочевом сили ППО збили ракету.

"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомив голова Львівської ОВА.

При цьому голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram наполегливо просить громадян залишатись в укриттях.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - наголосив він.

За його словами, на Тернопільщині працює ППО. Жителів закликали не фотографувати та не коментувати вибухи, щоб не працювати коригувальниками вогню для ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські військові вдарили по Одеській область ракетами з тимчасово окупованого РФ Криму. Вороги били з берегового ракетного комплексу.

За даними оперативного командування "Південь", всього окупанти випустили дві ракети, які знищили над Чорним морем силами підрозділу протиповітряної оборони.

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